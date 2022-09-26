Эксперт объяснил, что, несмотря на заявления Москвы призвать 300 000 человек, у страны-агрессора нет техники, логистики и средств для такого количества новобранцев, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Как предполагает Коваленко, Россия к новому году сможет подготовить лишь 30 000 мобилизованных. По его словам, подготовка за две недели – это формирование фарша, а не военная подготовка.

Он напомнил, что до полномасштабного нападения оккупанты формировали у наших границ около 10 000 военных в неделю, однако сейчас у РФ уже нет таких возможностей. Аналитик считает, что новобранцев в первую очередь бросят на Донецкое и Луганское направления.

Отмечает, что у россиян будут серьезные проблемы с подготовкой новобранцев и разведка Великобритании. В Минобороны Соединенного Королевства объяснили, чем отличается подготовка в ВС РФ от подготовки военных в западных армиях.