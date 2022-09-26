Эксперт отмечает, что есть признаки, что действиями российских захватчиков в Украине руководит лично глава Кремля. Федоров предполагает, что Путин мог отстранить или отодвинуть в сторону Генштаб ВС РФ и взять командование армией на себя, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Аналитик отметил, что президент-агрессор, по всей видимости, либо не доверяет Генштабу армии России, либо его раздражают поражения оккупантов на Харьковщине и Херсонщине. Это может объяснить хаотичные решения по военным вопросам, которые принимаются в Кремле, в частности, сконцентрировать силы на правом берегу Днепра.

Кроме того, российские генералы не могут оспаривать решения верховного главнокомандующего, поскольку такие действия могут обернуться для них неприятностями. По этой причине позиции ВС РФ становятся все слабее, что подталкивает Путина к нелепым решениям, таким как объявить мобилизацию и угрожать ядерным оружием.

Отметим, что у главы Минобороны РФ Сергея Шойгу появился новый заместитель – «любимчик Путина» Михаил Мизинцев, который руководил блокадой Мариуполя.