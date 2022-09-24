Как информирует «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские СМИ, Булгаков был уволен с занимаемой должности. Вместо последнего же назначили хорошо известного обществу как уничтожителя Мариуполя генерал-полковника Михаила Мизинцева. Также в народе его еще называют «любимец Путина».

Средства массовой информации отмечают:

«На должность заместителя главы Министерства обороны России, который отвечает за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев».

Ранее стало известно, как Мизинцев оскорбляет и наказывает своих солдат за непослушание.