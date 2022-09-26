Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый утверждает, что дроны, которые российские оккупационные силы получили от Ирана, являются прохой копией БПЛА США и Израиля, информирует «НБН» со ссылкой на телеканал Freedom.

Иранские разработчики создали дроны на основе американских и израильских беспилотников, которые подобрали после сбития. Как отметил Череватый, у БПЛА Ирана есть изъян – их двигатели слышно на многие километры, они очень шумные.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ добавил, что наши военные, которые отвечают за противовоздушную оборону, уже начали искать способы, как ликвидировать угрозу в виде иранских дронов.

Напомним, что захватчики 21 сентября нанесли удар по Кривому Рогу с применением иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Этими же беспилотниками вчера, 25 сентября, российские оккупанты атаковали Одессу.