В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение Данилова в социальной сети «Твиттер», чем дольше Российская Федерация будет оттягивать переговорный процесс с Киевом насчет контрибуций, а также репараций, тем большими будут суммы возвращения убытков.

В частности, он написал:

«Наша сторона не была никогда против того, чтобы говорить… на счет репараций и контрибуций. И чем дольше режим Кремля будет оттягивать такие переговоры, тем суммы будут большими, а условия – хуже».

По убеждению Алексея Данилова, задачи по освобождению нашей страны от российских звахватчиков и дефрагментации РФ в полном объеме будут выполнены. Причем согласно всем графикам и планам.

Ранее Алексей Данилов сделал заявление о том, что боевые действия ни в коем случае нельзя «замораживать». При этом ее развязку также нельзя откладывать посредством новых «минских соглашений».