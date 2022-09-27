Все дело в том, как пишет «НБН» со ссылкой на Reuters, что космический аппарат NASA под названием DART весьма успешно врезался в астероид «Диморфос». Почему успешно? – Потому что это является первой попыткой всего человечества изменить траекторию движения небесного тела, чтобы предотвратить потенциальное столкновение метеорита/астероида с Землей.

В материале отмечается, что аппарат DART, который по своим размерам не больше торгового автомата, столкнулся с безвредным астероидом «Диморфос», размеры которого достигают футбольного стадиона. Это произошло на расстоянии одиннадцати миллионов километров от Земли.

Отмечается также, что несмотря на то, что удар был очевиден, специалистам понадобятся дни, а может и недели, чтобы определить, насколько изменилась траектория астероида.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Ранее стало известно о том, что Илон Маск объявил о новых возможностях Starlink.