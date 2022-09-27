В интервью YouTube-каналу Politeka Online эксперт сообщил, что ситуация в Республике Дагестан на гране взрыва. По словам Жданова, вскоре протесты охватят Бурятию и Якутию, поскольку большая часть призывников российской армии именно оттуда, информирует «НБН».

Митинги против мобилизации, как утверждает эксперт, будут проходить и в больших городах России, по мере того, как там будут призывать граждан, однако там силовики смогут контролировать ситуацию, в отличие от дальних регионов с неславянскими этническими группами.

Жданов отметил, что главу Республики Дагестан Сергея Меликова уже вызвали в столицу, однако на положение вещей в регионе никак не повлияет. Местные жители в соцсетях называют чиновника гауляйтером Москвы. Сейчас легитимность ставленника Кремля нулевая, поэтому, чтобы он не обещал руководству страны, в Дагестане его слушать не станут.

Ранее политолог рассказал, что предпримет Кремль в связи с протестами в Дагестане и смогут ли эти бунты поспособствовать свержению президента-агрессора.