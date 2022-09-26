В эфире «24 канала» эксперт отметил, что в Дагестане вспыхнули недовольства из-за недавнего заявления главы Чечни Рамзана Кадырова. Соратник Путина заявил, что его республика перевыполнила план по мобилизации, поэтому в ВС РФ пора призывать представителей других народностей, информирует «НБН».

По словам Вигиринского, люди начинают задумываться, почему в Дагестане забирают в армию всех поряд, даже пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Политолог отметил, что есть информация, что в одном из сел забрали всех 54 мужчины, которые жили там, оставив женщин и детей. На Кавказе начинают задумываться о том, не является ли мобилизация национальными чистками, которые устраивал Иосиф Сталин в СССР, учитывая, что в многомиллионной Москве призвали всего 5000 человек.

Эксперт полагает, что бунты в Дагестане не повлияют на ситуацию в Кремле и не поспособствуют свержению президента-агрессора, однако власти могут немного переформатировать мобилизацию, чтобы снять напряжение в регионе.

Ранее российский оппозиционер Марк Фейгин рассказал, кто должен выходить на улицы и протестовать против мобилизации вместо молодежи РФ.