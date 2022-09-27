Игнат отметил, что уникальность украинской системы ПВО, прежде всего, состоит в том, что она создавалась нашими людьми, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Кроме того, ПВО Украины особенна и тем, что она противостоит ракетам третьего тысячелетия, то есть тем, которые выпустили в 2010, 2015, 2018 годах, средствами противовоздушной обороны выпуска 70-80-х годов – ЗРК Бук-М1 и С-300.

По словам Игната, также украинские военные применяют для ПВО зенитные ракетные комплексы «Оса» и переносные зенитные ракетные комплексы «Игла», дополняя их западными ПЗРК, например, британскими Starstreak и американскими Stinger.

Спикер Командования Воздушных сил подчеркнул, что ПВО – это не только вооружение, но и сочетание истребительной авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск, которые объединены в одну систему управления и оповещения.

На сегодня существуют визуальные посты наблюдения и мобильные огневые группы, которые расположены на направлениях, откуда исходит угроза. Игнат добавил, что оккупанты не смогли уничтожить нашу систему ПВО.

Напомним, что глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал о противовоздушной и противоракетной обороне, которую разработает наша страна, чтобы улучшить защиту от обстрелов ВС РФ.