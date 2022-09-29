Как информирует «НБН» со ссылкой на украинский «Интерфакс», по словам Резникова, вопрос об объявлении в Украине дополнительной мобилизации решает Генеральный штаб ВСУ. А сейчас, как добавил министр, осуществляются некоторые шаги, связанные с формированием резервов, а также их подготовкой.

Когда журналист задал глава МОУ вопрос о том, возможна ли в Украине дополнительная мобилизация, Резников сказал:

«Такое решение будет приниматься Генеральным штабов Вооруженных сил Украины».

Кроме того министр добавил, что партнеры-британцы сейчас завершают программу обучения первой группы украинских военных из трех десятков тысяч бойцов ВСУ. То есть, полностью готовыми, мотивированными к защите Украины прибудут десять тысяч военных.

Ранее Резников также прокомментировал возможность применения Россией ядерного оружия в Украине.