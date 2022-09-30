В интервью изданию «Интерфакс-Украина» глава Минобороны сообщил, что для наших защитников государство подготовило 200 000 полноценных комплектов зимней одежды, информирует «НБН».

По словам Резникова, зимний период начинается в середине октября, однако похолодание может прийти и раньше. Поэтому, если не успеют завезти зимние куртки для ВСУ, как минимум военных на переходной период обеспечат термобельем и флисовыми куртками.

Министр обороны добавил, что зимние комплекты одежды для украинских защитников начали заказывать еще летом, также решить этот вопрос помогли партнеры из Испании и Великобритании.

Ранее Резников объяснил, почему западные союзники Киева затягивают с передачей боевых самолетов и танков для украинской армии. Он озвучил причины, по которым не осуществляются поставки такой техники.