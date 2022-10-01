Как информирует «НБН», в эфире телемарафона Сергей Гайдай заявил, что он ожидает, что после освобождения Лимана от войск Путина ВСУ приступят к деоккупации Луганской области.

Дословно из заявления Гайдая:

«После того, как враг оставит Лиман, если сможет и успеет, начнется деоккупация Луганской области. Мы ждем все этого. Мы подготовились».

При этом чиновник добавил, что то, каким образом будет происходить деоккупация, а также с какого направления, это является вопросом к военным.

Также Гайдай озвучил информацию о том, что те российские оккупанты, которые бегут из Лимана, снимают и выкладывают видео в Сеть о том, что они брошены и не знают, что в дальнейшем им делать.

Напомним, ранее сегодня российское оборонное ведомство сообщило, что войска Путина потеряли Лиман.