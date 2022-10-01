Активист Вадим Лабас в своем профиле на Facebook сообщил, что украинские защитники зафиксировали подозрительную активность врага по линии фронта, информирует «НБН».

В частности, есть фотографии, на которых видно, что российские захватчики зарыли контейнеры с неизвестным составом. Активист отметил, что, по всей вероятности, путинские военные заклыдывают химическое оружие.

По словам Лабаса, такие действия врага – последний шаг России перед использованием ядерного вооружения. Он напомнил, что весной иностранные партнеры Киева предупреждали Кремль о невозможности применения химического оружия и мощном ответе, если Москва пойдет на это.

Активист напомнил, что, помимо ядерного шантажа, российский диктатор Владимир Путин не раз угрожал нашей стране применением химического оружия.

Напомним, что в марте глава США Джо Байден заявил, что в случае использования РФ химического оружия, запрещенного международными конвенциями, НАТО и Америка отреагируют на это незамедлительно.