Советник городского главы Херсона отмечает, что путинские войска на правом берегу Днепра пытаются спасти свое положение, используя гражданские плавсредства, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Также, по словам чиновника, россияне строят понтонные переправы, чтобы хоть как-то обеспечить свои группировки в этом районе, однако украинские защитники отслеживают их действия и срывают планы «освободителей».

Головня отмечает, что ежедневно враг теряет возможность оперативной и своевременной поставки живой силы и техники, поэтому не исключено, что захватчики начнут проводить принудительную мобилизацию в Херсоне.

Советник мэра добавил, что пока что информация о призыве в ВС РФ в оккупированном городе не поступала, однако поступают сообщения о том, что россияне начали составлять некие «списки».

Отметим, что мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в захваченном городе началась мобилизация, в связи с чем жители массово пытаются уехать на подконтрольную Украине территорию.