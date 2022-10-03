Социологи поинтересовались у граждан Украины, как бы они проголосовали в случае проведения референдума об интеграции страны в Европейский Союз, информирует «НБН» со ссылкой на сайт группы «Рейтинг».

Исследование, проведенное методом телефонных интервью, показало, что из 2000 опрошенных 86% респондентов поддержали бы вступление Украины в Евросоюз, 3% проголосовали бы против, а 7% граждан не пришли на референдум.

Специалисты отметили, что поддержка присоединения страны к экономическому и политическому объединению Европы единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

Напомним, что ранее Киевский международный институт социологии выяснил, сколько украинцев выступают за демократический путь для своей страны. В рамках исследования граждане высказались, видят ли они свое государство частью экономических, политических и военных союзов.