Украинская разведка сообщила, что российским призывникам не обеспечивают даже минимальные условия для проживания и питания, что подтверждает ситуация на территории Омского танкового инженерного института, где разместили 9000 мобилизованных, с учетом прибытия к 1 октября еще 2000 человек, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал ГУР МОУ.

В сообщении сказано, что руководство заведение не обеспечивает личный состав спальными местами, новобранцам не хватает туалетов, в помещениях нет отопления.

Среди призывников много больных, однако медицинскую помощь им не предоставляют. Кроме того, большинству мобилизованных не выдали военную форму, объяснив, что комплектов на всех не хватает. По этой причине новоприбывших отправляют в Екатеринбург, где наблюдается аналогичная ситуация.

Ранее о проблемах с мобилизационными мероприятиями в Российской Федерации рассказала разведка Великобритании.