Как информирует «НБН» со ссылкой на появляющиеся в украинских телеграм-каналах сообщения от украинских воинов, наши защитники освободили на территории Херсонской области Староселье, а также якобы Давыдов Брод.

На видео один из воинов заявил:

«Староселье, что в Херсонской области. Вчера мы вошли в Архангельское, а сегодня – в Староселье. Регион шаг за шагом освобождается от захватчиков».

Кроме того, было обнародовано видео, на котором один из защитников Украины заявил об освобождении села Давыдов Брод в Херсонской области.

Кстати, говоря о мобилизации в России для восполнения потерь на фронте в Украине, ранее мы уже писали о том, как местные власти поддерживают семьи тех, кого забрали на войну против ВСУ. В частности, людям раздают по пять килограмм мороженой рыбы.