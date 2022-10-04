Во время конференции Центра анализа европейской политики военный заявил, что россияне до последнего будут бороться за аннексированный полуостров, поскольку он стратегически важен для Черноморского флота и военной инфраструктуры страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам Хертлинга, трудности при деоккупации полуострова у украинских защитников возникнут и из-за географических особенностей его расположения. Попасть в Крым можно лишь несколькими путями, которые состоят из нескольких мелких островков.

Военный напомнил, что 8 лет назад российские захватчики использовали для вторжения на полуостров флот и силы специального назначения. У Украины сейчас нет крупного соединения военно-морских судов, а одной артиллерией Крым взять нельзя, кроме того ей нужны сухопутные войска.

Также он отметил, что Крым – вопрос престижа лично для кремлевского диктатора Владимира Путина, поэтому президент-агрессор может решиться использовать в полную силу ВМФ и стратегические бомбардировщики. При этом такие меры не гарантируют России успех, поскольку флот может оказаться таким же небоеспособным, как и наземные войска.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как Россия ответит на деоккупацию Крымского полуострова.