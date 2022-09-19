Как информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание России ТАСС, в очередной раз выдуманное на пустом месте утверждение о том, что АРК – это часть РФ, озвучил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Более того, в Кремле заявили, чем могут закончиться любого рода претензии на территорию Автономной Республики Крым.

Дословно из заявления Дмитрия Пескова:

«Крымский полуостров является неотъемлемой частью России. Любого рода претензии на российскую территорию будут иметь соответствующий ответ».

Ранее стало известно о том, что на территории незаконно аннексированного Россией Крымского полуострова неизвестные сожгли дотла внедорожник российского ТОП-пропагандиста Киселева.