Открытых угроз от Воронцова не прозвучало, однако он дал понять, что Москва видит в спутниках SpaceX потенциальную угрозу, поскольку якобы США используют их для отслеживания военных объектов и инфраструктуры, информирует «НБН» со ссылкой на GSMinfo.

Делегат ни разу не назвал Starlink, однако все присутствующие поняли, что россиянин намекает на SpaceX. В свою очередь основатель компании Илон Маск отреагировал на угрозы страны-оккупанта в своем Twitter-аккаунте, отметив, что его спутники предназначаются только для мирного использования.

Пока неизвестно, как именно РФ собирается уничтожать Starlink, которые расположены на орбите Земли в большом количестве. Отметим, что благодаря спутникам Илона Маска украинцы получили доступ к интернету и имеют связь на оккупированных территориях.

Отметим, что на днях глава SpaceX сообщил, что интернет-сеть Starlink теперь функционирует на всех континентах.