Российские СМИ рассказали о случае с 34-летним Дмитрием Клюквиным, которого призывают в ВС РФ. Мужчина слепой от рождения, еще в 16 лет его признали негодным к воинской службе, однако сейчас он все же получил повестку на мобилизацию, информирует «НБН».

Клюквин, несмотря на слепоту, живет полной жизнью – россиянин занимается дайвингом, совершает прыжки с парашютом. Также мужчина является призером соревнований по самбо и мастером спорта по футболу.

Военкомат Тимирязевского района Москвы посчитал, что отсутствие зрения у Клюквина не является преградой для воинской службы, ведь самое главное, что он патриот и очень хотел служить. СМИ отмечают, что мужчина, как честный человек, отправится с тростью в военкомат.

Напомним, что украинская разведка выяснила, как проходят мобилизационные мероприятия в РФ. Выяснилось, что новобранцам не обеспечивают минимальные условия для проживания и даже не могут выдать военную форму.