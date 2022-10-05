Социологи фонда каждые три месяца проводят исследования в странах Евросоюза, спрашивая двенадцать тысяч человек в разных государствах, что они думают о политике Европы в отношении Украины, информирует «НБН» со ссылкой на RND.

В июне у граждан европейских стран поинтересовались, поддерживают ли они поставки оружия в Украину. Результаты показали, что Италия – единственное государство, где большая часть респондентов выступили против предоставления военной помощи украинцам, за передачу вооружения проголосовали 42% опрошенных.

Наибольшее количество сторонников активной помощи Украине среди жителей Польши – 84% респондентов. Также поддерживают соответствующую инициативу 61% участников опроса в Германии, 63% во Франции, 65% в Испании, 68% в Нидерландах и 62% в Бельгии.

Социологи отмечают, что общий показатель одобрения передачи оружия Украине в странах Евросоюза – 60%, в то время, как в марте он составлял 62%.

Ранее социологи группы «Рейтинг» выяснили, сколько украинцев хотят, чтобы их страна стала членом Евросоюза.