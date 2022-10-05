Как информирует «НБН», об этом заявил Вадим Скибицкий, представитель ГУР МОУ.

Дословно из заявления Скибицкого:

«Еще в мае месяце появились первые признаки того, что Российская Федерация не справляется с теми задачами, которые она поставила перед собой. Кремлю не удалось осуществить быстрый захват Киева и полностью оккупировать Украинское государство. В то время и начали появляться первые так называемые «добровольцы». Также произошло привлечение «боевого армейского резерва России». Власти стали активно рекрутировать людей в ЧВК. Образовались так называемые патриотические батальоны, набор в которые должны были делать все федеральные образования Российской Федерации».

Скибицкий также добавил, что примеров того, что скрыто проводится мобилизация, было много. Однако никто не говорил об этом.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал мобилизацию в России.