Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Deepstatemap.

Насколько известно, подразделения Вооруженных сил Украинского государства вошли сразу в несколько населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей. Речь идет о Новом Мире, Новомихайловке, Ямполевке, Тернах, а также Екатериновке.

Кроме того, украинским защитникам удалось зайти в село Грековка, что в Луганской области. Таким образом ВСУ приблизились к Новолюбовке.

Также известно о том, что в «серую зону» перешли такие населенные пункты, как Новоегоровка, Невское, а также частично Нововодяное. На определенных позициях Вооруженные силы Украинского государства продвинулись на десять километров вглубь.

На остальных направлениях фронта никаких изменений не было зафиксировано.

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Песков намекнул на оккупацию освобожденных украинских городов.