Пресс-секретарь кремлевского диктатора опроверг информацию о смене формата «спецоперации» в Украине, отметив, что это прерогатива главы государства и такое решение не было принято, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Спикер Путина также намекнул, что РФ собирается захватить освобожденные ВСУ украинские регионы. Он заявил, что в указе главы РФ о «присоединении» «республик» Донбасса, Запорожской и Херсонской областей есть юридическая формулировка, согласно которой страна-агрессор будет «возвращать» определенные территории. После этого в Кремле планируют продолжить «совещаться с населением, которое захочет жить с Россией».

Отметим, что в пропагандистских СМИ России появилась информация о том, что 5 октября Путин обратится к гражданам относительно войны в Украине, в частности, сообщит о смене статуса «СВО».