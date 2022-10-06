Как информирует «НБН», о двух новых взрывах данные подтвердил в Телеграм руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Он написал:

«Всем внимание!!! Враг нанес очередные ракетные удары. Будьте все в укрытиях».

Стоит отметить, что новые взрывы в Запорожье были слышны в прямом эфире телемарафона во время того, как журналисты рассказывали о ситуации в регионе.

Напомним, ранее мы уже писали об утреннем обстреле россиянами Запорожья. Отмечалось о сразу семи прилетах. В результате удара были разрушены многоквартирные жилые дома. На месте инцидента работают спасатели – они достают из-под завалов людей.