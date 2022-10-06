В рамках онлайн-конференции Forbes Резников вспомнил, как второй украинский президент Леонид Кучма ему рассказывал, что срок действия ядерного потенциала СССР, в том числе и РФ, истек еще в 1997 году, информирует «НБН».

Также министр обороны напомнил, что страна-оккупант в последний раз проводила ядерные испытания в 90-е годы на соответствующем полигоне в Казахстане. Поэтому никто не знает, в частности сами россияне, как ядерные носители и запасы срабатывают.

По словам главы Минобороны, есть много вопросов к состоянию ядерного вооружения РФ, поэтому невозможно предсказать последствия его применения. Резников добавил, что риск все равно остается.

Напомним, что на днях западное издание сообщило о намерении российских властей провести ядерное испытание на границе с Украиной.