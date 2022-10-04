Как информирует «НБН» со ссылкой на The Times, в материале отмечается, что Москва дает сигналы о собственной готовности к значительной эскалации, так как Российская Федерация начала терять свои позиции на поле боя.

Буквально вчера после данных о том, что тяга секретной ядерной дивизии движется в сторону Украинского государства, увеличились опасения относительно ядерной эскалации.

В свою очередь военный аналитик из Польши Конрад Музыка заявил, что эшелон с военной техникой, который был замечен в центре Российской Федерации, имеет отношение к 12-му Главному управлению оборонного ведомства России. Известно, что он «несет ответственность за ядерные боеприпасы, их хранение, а также транспортировку и техобслуживание».

Ранее из сообщения ГУР стало известно о том, как в России на самом деле проходит мобилизация.