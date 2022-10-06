Как информирует «НБН», во время брифинга заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что данным распоряжением власти Российской Федерации пытаются скрыть собственные потери в Украине.

Дословно из заявления Анны Маляр:

«Командование РФ из-за весьма успешных действий Вооруженных сил Украины, преследуя цель сокрытия реальных потерь в стране массово применяют практику сжигания тел погибших, в частности тех, которые недавно прибыли на войну в Украинское государство в рамках проводимой в России мобилизации».

Напомним, ранее стало известно о существенных потерях командования РФ на фронте в Украине. Как известно, это произошло на территории Харьковской области.