Украинская разведка сообщила, что мобилизация в захваченном россиянами Севастополе набирает обороты. Военкоматы оккупантов наибольшее внимание уделяют трактористам и водителям, информирует «НБН» со ссылкой на сайт ГУР МОУ.

Известно, что в 1-й городской больнице Севастополя все водители скорой помощи получили повестки на мобилизацию, также, как и трактористы винодельческого предприятия «Золотая балка» в полном составе.

Разведка сообщает, что новобранцев размещают в военном городке 810-й бригады морской пехоты. Особое внимание во время ускоренного базового обучения призывников уделяют подготовке экипажей БПМ, БТР и РСЗО «Град», современная техника у них отсутствует. Отдельно оккупанты готовят подразделения снайперов и саперов.

В ГУР отметили, что большая часть мобилизованных – мужчины возрастом от 40 лет. Среди новобранцев есть участники войн РФ в Ичкерии, несколько ветеранов войны в Афганистане и значительное количество украинских военных, которые остались на Крымском полуострове после его захвата.

Напомним, что в России в рамках так называемой частичной мобилизации повестку вручили слепому от рождения мужчине.