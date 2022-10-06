Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на meduza.io.

Данную информацию сообщила глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Согласно фотографиям ориентировки, из части сбежали 13 военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны РФ.

Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.

При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области

— говорится в ориентировке.

По последним данным, военнослужащие поехали из Херсона в Крым. На полуостров они въехали уже на четырех автомобилях. В данный момент их местонахождение неизвестно.

Ушедшие на войну уголовники ожидаемо вооружились, сколотили банду и поехали на гастроли. С автоматами и гранатометами на автомобилях, принадлежащих Минобороны РФ

— прокомментировал ситуацию глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что слепой с рождения россиянин получил повестку на мобилизацию