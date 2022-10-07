Как информирует «НБН», в Телеграм заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что от рук российских оккупантов за последние сутки в Сумской области один человек погиб, также есть люди, которые из-за обстрелов получили ранения.

Так, Тимошенко сказал:

«На протяжении минувших суток в Сумской области было зафиксировано девятнадцать обстрелов. В общей сложности было 170 прилетов на этой территории. Кроме того вражеские силы применили неуправляемые ракеты с боевого вертолета».

Также известно, что в результате обстрелов со стороны России были повреждены жилые дома и административные здания. Также повреждения получили ЛЭП. Среди местных жителей есть раненые. А из-за сегодняшнего обстрела, к сожалению, погиб один человек.

Напомним, ранее Анна Маляр рассказала о приказе, который оккупантам поступил от своего военного руководства. Речь шла о том, что захватчики должны были сжигать тела своих сослуживцев, которые погибли на войне, начатой против Украины. Это делается с целью сокрытия реальных потерь армии Путина на украинской земле.