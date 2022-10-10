Журналисты «24 канала», ссылаясь на источники в спецслужбах Украины, сообщают, что российские захватчики страдают от дефицита продовольствия, информирует «НБН».

Проблемы с логистикой, нехватка грузоваков, удары ВСУ привели к тому, что «освободители» в Донецкой и Луганской областях уже в августе начали недоедать.

Сначала путинские военные отбирали продукты у местного населения, однако жители оккупированных территорий перестали давать еду захватчикам, объясняя свой отказ тем, что запасы кончились. Тогда россияне начали устраивать обыски в домах украинцев, в надежде найти продовольствие, а люди – прятать еду от оккупантов.

Также оккупанты запретили владельцам частных домов собирать дрова, якобы им самим нужно как-то обогреваться. По этой причине солдаты Путина начали предлагать местным жителям обмен. Захватчики приносят людям деревянные ящики от оружия, за которые получают что-то съедобное.

Офицерам ВС РФ известно о таком положении вещей в их армии, однако изменить ситуацию они не могут, поскольку их подчиненные не хотят страдать от голода и выбирают не подчиняться руководству.

Отметим, что оккупанты сталкиваются и с дефицитом медикаментов, поэтому вынуждены лечиться своей мочой.