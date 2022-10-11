Как информирует «НБН», об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карту, которая была опубликована в социальной сети «Твиттер» Министерством обороны Великобритании.

Данные разведки Соединенного Королевства говорят о том, что ситуация на поле боя сильно не изменилась. Бойцы Вооруженных сил Украины всячески пытаются продвинуться вперед в Херсонской области, а также на Луганском направлении. ВСУ наносят удары по позициям российских захватчиков сразу на пяти направлениях. Из них три под Херсоном.

В это же время войска России пытаются хоть как-то сломить оборону защитников Украины на линии соприкосновения Горловка – Пески. Кроме того вражеские силы применяют дальнобойные ракеты для осуществления ударов по гражданской, а также критической инфраструктуре.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность нанесения Россией ядерного удара по позициям ВСУ или тыловым городам Украины.