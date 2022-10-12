Как информирует «НБН», во время брифинга в Military Media Center, который состоялся 12 октября, заместитель главы МВД Украины Игорь Бондаренко заявил, что минирование на границе Украинского государства с Беларусью является однозначно оборонительной мерой. И в случае, если враг пойдет на вторжение с севера, то получит отпор непосредственно на границе Украины.

Дословно из заявления Бондаренко:

«Действия Украинского государства являются вынужденной оборонительной мерой. Ранее мы уже сталкивались с фактами вторжения сухопутными путями со стороны нашесо северного соседа, использования его инфраструктуры, а также осуществления обстрелов. Мы иначе поступить не можем. Со сторонни агрессора будут невероятно большие потери, а сам отпор будет дан непосредственно на границе».

Кроме того, он добавил, что в октябре месяце наша страна готова в вероятному вторжению с севера в разы лучше, нежели, к примеру, это было в июне. Напоследок он добавил, что минирование на границе является исключительно оборонительной мерой.

Ранее глава Минобороны Беларуси Хренин записал видеообращение, в котором высказался относительно вероятности войны белорусских войск против Украины.