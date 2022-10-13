Соцопрос показал, что в этом году на 19% выросла доля украинцев, которые положительно оценивают деятельность Бандеры и в то же время доля граждан, оценивающих ее негативно, уменьшилась на 21%, информирует «НБН».

Согласно результатам исследования, 49,6% опрошенных положительно оценивают роль Бандеры в становлении государственности Украины, 19,4% респондентов – насколько позитивно, настолько и негативно, 18,1% затруднились с ответом и только 11,1% — негативно. Ничего не слышали о таком политическом деятеле 1,8% граждан.

Также 67% украинцев согласны с тем, что нашей стране необходим здоровый национализм, кроме того, с годами этот показатель только растет, снижая процент несогласных с этой позицией.

Ранее социологи КМИС выяснили, сколько граждан Украины хотят, чтобы их государство развивалось по пути демократии, и поддерживают вступление страны в экономические, политические и военные союзы.