В интервью «Радио НВ» чиновник заявил, что у армии страны-агрессора осталось чуть больше четверти высокоточных ракет из запаса, который был до начала полномасштабного нападения на Украину, информирует «НБН».

«25-28% от общего количества», — сообщил секретарь СНБО.

По словам Данилова, время, когда у российских захватчиков будет исчерпан ракетный потенциал, приближается. Секретарь СНБО отметил, что украинская разведка отслеживает количество ракет, которые остались на территории РФ.

Он заявил, что не имеет права называть абсолютные цифры. Также Данилов добавил, что у армии Путина остаются ракеты советского образца, например, С-300. Однако такого оружия на сегодня также намного меньше, чем было у ВС РФ до 24 февраля.

Напомним, что иностранные эксперты также говорят о том, что у страны-агрессора заканчивается высокоточное оружие, запасы которого Москва не может пополнить из-за санкций и отсутствия западных поставок. При этом аналитики указали на страны, которые могли бы продать Кремлю снаряды и ракеты.