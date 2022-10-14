Во время брифинга по итогам шестой встречи в формате «Рамштайн» министр обороны Украины сообщил, что союзники Киева могут передать нашей армии новый вид систем противовоздушной обороны, информирует «НБН».

По словам Резникова, украинское руководство нашло эту ПВО в наличии у партнеров, изучив, сколько есть таких систем в достаточном количестве в разных странах и боеприпасов к ним.

После министерство начало обсуждать этот вопрос с Пентагоном, отправив обращение главе минобороны США Лллойду Остину и уже на встрече в Рамштайне обсуждалась такая поставка.

Чиновник добавил, что украинцам сообщат, о какой системе идет речь, когда союзники Киева дадут обязательства о ее передаче.

Ранее Резников сообщил, что Украина подписала соглашение с Францией о длительной военной помощи, которое предусматривает создание специального фонда с бюджетом в 100 миллионов евро.