Как информирует «НБН», Украинское государство и Франция подписали соглашение о военной помощи. В частности, речь идет о французских грантах в сфере безопасности.

Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников сообщил:

«Соглашение позволяет поставлять оружие для Украины из Франции в соответствии с предложением Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского, а также французского лидера Эммануэля Макрона. Благодарим Францию за поддержку армии Украины».

В свою очередь руководитель Министерства обороны Франции Себастьян Лекорну на своей странице в социальной сети «Твиттер» отметил, что соглашение предусматривает собой создание специального фонда с бюджетом в сто миллионов евро. Деньги пойдут на поддержку Украины.

В частности, он сказал:

«Это новый аспект длительной поддержки Францией Украинского государства перед лицом агрессии России».

Ранее стало известно о том, что Берлин в очередной раз отложил поставки танков для ВСУ.