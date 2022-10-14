Социологи поинтересовались у украинцев об их отношении к переименованию топонимов, названия которых связаны со страной-агрессором, СССР или Российской империей и их деятелями, информирует «НБН».

Результаты соцопроса показали, что за дерусификацию улиц и площадей выступили 56,9% опрошенных, 17,9% негативно относятся к такой идее, 17,2% респондентов все равно и только 8% затруднились с ответом.

Специалисты отметили, что негативное отношение к переименованию топонимов преобладает в южных регионах Украины. В центральных и западных регионах, а также в восточных областях, которые не оккупированы РФ, большинство опрошенных выступают за дерусификацию и декоммунизацию городов и сел.

Ранее социологи выяснили, сколько украинских граждан положительно оценивают деятельность Степана Бандеры и согласны с тем, что нашему обществу нужен здоровый национализм.