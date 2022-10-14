Залужный 14 октября поздравил защитников и защитниц Украины, подчеркнув, что наши военнослужащие показали всему миру, что значит быть украинцем и иметь смелость бороться за свою свободу, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу военачальника.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил за службу армию Украины, отметив, что зима этого года стала частью мировой истории, когда наша страна выдержала мощный удар российских оккупантов.

По словам Залужного, украинские защитники держались за каждый клочок родной земли в жестоких боях и под стальным дождем снарядов россиян. Украинские военные остановили нашествие врага и похоронили миф о непобедимости «второй армии мира».

«Никто и ничто не остановит нас», — заверил генерал, отметив, что ВСУ выбрали путь воинов и идут вперед к победе.

Также 14 октября обратился к украинским военнослужащим глава государства. Зеленский назвал украинских защитников и защитниц героями и людьми с большой буквы, благодаря которым наш народ может жить на своей земле в свободе и независимости.