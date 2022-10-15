Как информирует «НБН», об этом в Телеграм сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Также Алексей Кулеба озвучил, были ли человеческие жертвы в результате российского удара по украинской территории:

«По одной из общин области был нанесен ракетный удар. Работают все соответствующие службы. Спасатели тоже на месте. По предварительным данным обошлось без человеческих жертв».

При этом глава ОВА призвал жителей оставаться в укрытиях до того момента, пока не будет информации об отбое тревоги. Также он заявил, что не стоит фиксировать место попадания ракеты и ни в коем случае не выкладывать в социальные сети фотографии и видео с места инцидента.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Александр Лукашенко прокомментировал массированный ракетный удар России по территории Украины 10 октября.