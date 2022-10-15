Как информирует «НБН», в заявлении МАГАТЭ говорится:

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«Инженерам из Украины таки удалось активировать резервное питание к ЗАЭС. Это стало невероятно необходимым после того, как станция два раза за последнюю неделю потеряла полный доступ к внешней электроэнергии».

Кроме того, к атомной электростанции также доставили топливо для работы дизельных генераторов. Для этого задействовали семь грузовых транспортных средств. Известно, что два грузовика прибыли на ЗАЭС из временно оккупированной территории, а еще пять – из самого Запорожья.

В настоящее время на станции находятся запасы горючего, которого должно хватить для того, чтобы как минимум десять дней в случае потери внешнего питания, смогли работать дизельные генераторы.

Кроме того в сообщении говорится, что когда в субботу было временно прекращено подключение ЗАЭС к высоковольтной линии, и это из-за повреждений, связанных с обстрелами, повторилось в среду, то станции пришлось полагаться на собственные аварийные дизельные генераторы для электрической энергии, пока не восстановили линию.

Ранее стало известно о том, что МАГАТЭ направило на ЗАЭС своих экспертов.