Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.нет», по словам Притулы он весьма надеется на то, что Украинское государство сможет «громко» ответить на дроны-камикадзе «Шахед-136», которые Иран продал России для ведения войны против Украины.

Так, в воем заявлении Притула подчеркнул:

«Если все сложится правильно, тогда, возможно, наш ответ на БПЛА Ирана будет громким».

В свой черед глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил в Телеграм, что граждане Украинского государства меньше, чем за 48 часов собрали уже сто пятьдесят миллионов гривен. Эти средства предназначаются для покупки «Ловца Шахедов». Речь идет о системе противодействиях дронам, которые смогут помочь ВСУ ликвидировать вражеские беспилотники-камикадзе.

Напомним, ранее Сергей Притула сделал заявление об учебнике по истории Украины, который был приобретен специально для Илона Маска.