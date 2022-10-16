Как информирует «НБН», согласно обнародованному СБУ новому перехвату российских захватчиков, стало известно, что те самые «заградотряды» работают следующим образом: заключенных расстреливают новые мобилизованные, а последних – регулярные войска России.

Оккупант также жалуется собственной супруге, что согласно плану он должен быть сейчас на учениях, но точно не на войне.

Более детально перехват можно прослушать в нижнем окне.

В свою очередь Служба безопасности Украины напоминает захватчикам, которые стремятся уцелеть, которые хотели бы сохранить собственную жизнь, что единственно правильным способом является сдача в плен Вооруженными силам Украины.

Также при этом СБУ напомнило о действующих «горячих линиях», на которые можно позвонить по телефонам: +38 (093) 119 29 84, а также +38 (066) 580 34 98.

Напомним, ранее мы уже писали, что перехват оккупантов со своими родственниками также был обнародован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.