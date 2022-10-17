В эфире национального телемарафона Маломуж заявил, что российский президент-агрессор хочет договориться о перемирии с Киевом, не для завершения войны, а для реализации своего военного плана, информирует «НБН».

По словам генерала, россияне несут потери на всех фронтах, единственное место, где враг все еще атакует – Донбасс. Оккупантам трудно удерживать Херсонское направление, поскольку они не получают подкрепления. Поскольку у ВС РФ еще есть потенциал, путинским войскам необходима передышка, чтобы не потерять уже захваченные территории.

Кроме того, диктатору нужно время для оперативной перегруппировки имеющихся боевых сил, а также, чтобы поднять резерв из мобилизованных. Для этой цели министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании 80 учебных центров, где будут готовить новбранцев к войне на протяжении 2-3 месяцев.

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков «объяснил» многочисленные провалы российских войск на фронте в Украине.