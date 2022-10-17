Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети Facebook первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Билощицкий обнародовал видео, как правоохранительные органы сбили один из иранских дронов-камикадзе, который Россия выпустила по столице Украинского государства.

К опубликованному видео Билощицкий добавил комментарий:

«Шахед потерпел отрицательного всплытия. Благодарность за службу! Только вперед!».

В свою очередь министр внутренних дел Украины также подтвердил, что в ходе утренней атаки дронами-камикадзе по Киеву в центре города был открыт огонь сотрудниками правоохранительных органов. В результате один из БПЛА «Шахед» был сбит.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе РФ иранскими беспилотниками по Киеву.