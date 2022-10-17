Как информирует «НБН», немного позже после произошедшего инцидента советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Телеграм рассказал, что последствиями сегодняшнего удара иранскими беспилотниками по Киеву стала гибель по крайней мере одного человека – женщины. Бездыханное тело жертвы российской агрессии достали из-под завалов разрушенного в результате удара дома.

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В своем сообщении он отметил:

«Под руинами жилого дома в столице Украины было найдено тело первого погибшего».

Из сегодняшней утренней ситуации известно, что власти Киева на официальном уровне подтвердили, что захватнические войска нанесли удары по городу дронами-камикадзе, которые Иран продал России для ведения войны в Украине.

В частности, взрывы прогремели в Шевченковском районе. В результате атаки произошло сильное возгорание в нежилом здании. Помимо того, взрыв прогремел также и во многоэтажке.

По состоянию на текущий момент известно, что из-под завалов спасателям удалось достать уже как минимум восемнадцать человек.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что эксперты ISW считают, что Москва могла договориться с Тегераном о поставках России БПЛА Arash-2.