Разведка Соединенного Королевства в своем отчете рассказала о проблемах, с которыми столкнулись путинские войска после взрыва на Крымском мосту, где до сих пор продолжаются ремонтные работы, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Великобритании.

Движение по Керченскому мосту частично ограничено, поэтому фуры стоят в огромных очередях, чтобы попасть с территории страны-агрессора на аннексированный Крымский полуостров.

Группировки ВС РФ, которые находились на Южнобугском направлении, получали снабжение из Крыма. Теперь, чтобы Москва могла обеспечивать эти войска, логистический маршрут проходит через оккупированный Мариуполь, сначала по морю, а потом по суше.

По данным разведки Британии, сейчас наиболее важной наземной линией снабжения путинских подраздедений на Херсонщине остается захваченная территория Запорожской области, в частности Мелитополь, который является логистическим узлом и авиабазой россиян.

Напомним, что в организации подрыва моста в Керченском проливе ФСБ РФ обвинила начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. В ГУР МОУ прокомментировали заявления российских силовиков.