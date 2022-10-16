Как информирует «НБН» со ссылкой на сводку Института изучения войны (ISW, США), по состоянию на текущий момент единственным свидетельством данной информации являются сообщения, опубликованные разными телеграм-каналами, ссылающимися на анонимных источников в Иране.

Насколько известно, в прошлом месяце бригадный генерал Киомарс Хейдари, являющийся командующим Сухопутными войсками, заявил, что беспилотные летательные аппараты «Араш-2» обладают якобы уникальными возможностями большой дальности, а также могут осуществлять свои атаки с баз, располагающихся в Иране, такие города Израиля, как Хайфа, а также Тель-Авив.

При этом американские эксперты (ISW) весьма сомневаются, что силы РФ смогут применять БПЛА «Араш-2» с большей эффективностью, нежели они используют в настоящее время дроны-камикадзе «Шахед-136».